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29 января, 14:44

«Ахмат» обыграл «Вардар» в товарищеском матче

Анастасия Пилипенко

«Ахмат» обыграл в товарищеском матче северомакедонский «Вардар» на сборе в Турции — 1:0.

В составе «Ахмата» единственный гол забил Георгий Мелкадзе, который реализовал пенальти на 25-й минуте.

Следующую игру грозненский клуб проведет против сербского «Вождоваца» 2 февраля.

«Ахмат» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Вардар» — 1:0 (1:0)

Гол: Мелкадзе, 25 — с пенальти.

«Ахмат»: Шелия (Магомедов, 46), Уциев (Заре, 46), Богосавац (Сидоров, 46), Цаке (Келиано, 60), Ндонг (Исмаэл, 46), Садулаев (Жемалетдинов, 46), Пряхин (Царукян, 46), Гадио (Давлитгереев, 46), Мелкадзе (Конате, 46), Самородов (Мансилья, 46), Касинтура (Кенжебек, 46)

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ФК Вардар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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