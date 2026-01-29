«Ахмат» обыграл «Вардар» в товарищеском матче
«Ахмат» обыграл в товарищеском матче северомакедонский «Вардар» на сборе в Турции — 1:0.
В составе «Ахмата» единственный гол забил Георгий Мелкадзе, который реализовал пенальти на 25-й минуте.
Следующую игру грозненский клуб проведет против сербского «Вождоваца» 2 февраля.
«Ахмат» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ахмат» — «Вардар» — 1:0 (1:0)
Гол: Мелкадзе, 25 — с пенальти.
«Ахмат»: Шелия (Магомедов, 46), Уциев (Заре, 46), Богосавац (Сидоров, 46), Цаке (Келиано, 60), Ндонг (Исмаэл, 46), Садулаев (Жемалетдинов, 46), Пряхин (Царукян, 46), Гадио (Давлитгереев, 46), Мелкадзе (Конате, 46), Самородов (Мансилья, 46), Касинтура (Кенжебек, 46)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
Результаты / календарь
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30 тур
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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