«Ахмат» обыграл «Вардар» в товарищеском матче

«Ахмат» обыграл в товарищеском матче северомакедонский «Вардар» на сборе в Турции — 1:0.

В составе «Ахмата» единственный гол забил Георгий Мелкадзе, который реализовал пенальти на 25-й минуте.

Следующую игру грозненский клуб проведет против сербского «Вождоваца» 2 февраля.

«Ахмат» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Вардар» — 1:0 (1:0)

Гол: Мелкадзе, 25 — с пенальти.

«Ахмат»: Шелия (Магомедов, 46), Уциев (Заре, 46), Богосавац (Сидоров, 46), Цаке (Келиано, 60), Ндонг (Исмаэл, 46), Садулаев (Жемалетдинов, 46), Пряхин (Царукян, 46), Гадио (Давлитгереев, 46), Мелкадзе (Конате, 46), Самородов (Мансилья, 46), Касинтура (Кенжебек, 46)