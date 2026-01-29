В агентстве полузащитника ЦСКА Руиса сообщили, что игрок останется в клубе до конца сезона

В агентстве Best of you, представляющем интересы полузащитника ЦСКА Даниэля Руиса, прокомментировали «СЭ» возможный уход игрока из клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе испанских и израильских клубов к 24-летнему колумбийцу.

«Возможный уход из ЦСКА этой зимой? Нет, Даниэль останется в команде до конца сезона», — сказали «СЭ» в агентстве.

Руис находится в ЦСКА на правах аренды на сезон-2025/26. В этом сезоне колумбиец провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.