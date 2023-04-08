«Ахмат» — «Урал»: Шелия контролировал мяч рукой 20 секунд. Судья Шадыханов не реагировал
На 26-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Урал» арбитр Павел Шадыханов никак не отреагировал на нарушение правил вратарем грозненской команды Георгием Шелией.
Тот держал и контролировал мяч рукой 20 секунд. По правилам игры это можно делать только на протяжении шести секунд. В российском чемпионате за этим не следят. В итоге происходят затягивание и «воровство» времени.
Если следовать правилам игры, за такое нарушение судья должен наказывать вратаря свободным ударом.
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|44
|
3
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|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
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|33
|
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|10
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|
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|5
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|32
|
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|21
|9
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|
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|
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|4
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|31-37
|25
|
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|21
|5
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|10
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|
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|21
|5
|4
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|23-41
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|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
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28 тур
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30 тур
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
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|
|
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Локомотив
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|1
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