«Ахмат» — «Урал»: Шелия контролировал мяч рукой 20 секунд. Судья Шадыханов не реагировал

На 26-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Урал» арбитр Павел Шадыханов никак не отреагировал на нарушение правил вратарем грозненской команды Георгием Шелией.

Тот держал и контролировал мяч рукой 20 секунд. По правилам игры это можно делать только на протяжении шести секунд. В российском чемпионате за этим не следят. В итоге происходят затягивание и «воровство» времени.

Если следовать правилам игры, за такое нарушение судья должен наказывать вратаря свободным ударом.