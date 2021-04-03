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«Ахмат» спас ничью в матче молодежного первенства против «Зенита» благодаря подаче вратаря со штрафного

13:58
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«Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 19-го тура молодежного первенства — 2:2.

Команда из Грозного спасла ничью на 90+3-й минуте встречи. Нападающий гостей Ислам Альсултанов отправил мяч в ворота «Зенита» после того, как вратарь команды Ахмед Бунхоев выполнил подачу со штрафного.

«Зенит» лидирует в группе плей-офф молодежного первенства с 47 очками после 19 матчей, «Ахмат» идет на 6-й строчке с 36 очками.

Молодежные команды

19-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:2 (2:1)

Голы: Князев, 11 (1:0). Дачаев, 41 (1:1). Ногтев, 44 (2:1). Альсултанов, 90+3 (2:2).

Судья: Привалов (Сочи).

3 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена (5-е поле)».

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