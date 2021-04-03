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Пятницкий считает, что «Спартак» разгромит «Ростов»

13:17

Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий поделился прогнозом на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак».

«Между «Ростовом» и «Спартаком» матчи всегда получаются неожиданными с точки зрения результата. Но москвичи все равно будут фаворитами и по статусу, и по тому, как команды провели последние матчи. Красно-белые на ходу. А в «Ростове» идет реформация в плане игроков, различных схем. Команда находится в процессе поиска. Идет тасовка футболистов. «Спартак» на данном этапе выглядит неплохо и выиграет в Ростове с крупным счетом», — приводит «Советский спорт» слова Пятницкого.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:981202

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