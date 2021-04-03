Пятницкий считает, что «Спартак» разгромит «Ростов»
Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий поделился прогнозом на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Спартак».
«Между «Ростовом» и «Спартаком» матчи всегда получаются неожиданными с точки зрения результата. Но москвичи все равно будут фаворитами и по статусу, и по тому, как команды провели последние матчи. Красно-белые на ходу. А в «Ростове» идет реформация в плане игроков, различных схем. Команда находится в процессе поиска. Идет тасовка футболистов. «Спартак» на данном этапе выглядит неплохо и выиграет в Ростове с крупным счетом», — приводит «Советский спорт» слова Пятницкого.
Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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