"Ахмат" – "Спартак": за что назначен пенальти в пользу красно-белых?

В самом начале 6-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев поля после падения в их штрафной Зе Луиша, вызвав бурное недовольство грозненцев. Насколько оправданы претензии игроков и тренеров грозненской команды?

Скорее, их стоит предъявить защитнику "Ахмата" Андрею Семенову. Судья располагался на поле таким образом, что явно видел, как этот футболист прихватил за майку спартаковца. И без раздумий указал на 11-метровую отметку. По правилам игры задержка соперника рукой наказывается назначением штрафного удара или пенальти, если фол произошел в пределах штрафной площади. Так что у Лапочкина были основания принять то решение, которое мы теперь оцениваем. (Александр Бобров)