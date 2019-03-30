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"Ахмат" – "Спартак": за что назначен пенальти в пользу красно-белых?

Эпизод матча "Ахмат" - "Спартак". Эпизод матча "Ахмат" - "Спартак". Эпизод матча "Ахмат" - "Спартак". Эпизод матча "Ахмат" - "Спартак". Эпизод матча "Ахмат" - "Спартак". Эпизод матча "Ахмат" - "Спартак".
Эпизод матча "Ахмат" - "Спартак".
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В самом начале 6-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Ахмат""Спартак" арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев поля после падения в их штрафной Зе Луиша, вызвав бурное недовольство грозненцев. Насколько оправданы претензии игроков и тренеров грозненской команды?

Скорее, их стоит предъявить защитнику "Ахмата" Андрею Семенову. Судья располагался на поле таким образом, что явно видел, как этот футболист прихватил за майку спартаковца. И без раздумий указал на 11-метровую отметку. По правилам игры задержка соперника рукой наказывается назначением штрафного удара или пенальти, если фол произошел в пределах штрафной площади. Так что у Лапочкина были основания принять то решение, которое мы теперь оцениваем. (Александр Бобров)

Ахмат - Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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