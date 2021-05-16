«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы команд
«Спартак» сыграет в гостях против «Ахмата» в матче 30-го тура Тинькофф чемпионата России. Команды огласили составы на эту встречу.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Полярус.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Кадыров, Бериша, Швец, Адуев, Янку, Альсултанов, Алмаши.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Маслов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Хендрикс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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