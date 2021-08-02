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«Ахмат» — «Сочи»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

18:00
Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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2 августа в Грозном «Ахмат» сыграет против «Сочи» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 20.00 (мск).

«Ахмат» с тремя очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — 12-я строчка и 0 баллов. Игра между этими командами станет заключительной в рамках 2-го тура РПЛ.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Ахмат» — «Сочи» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Ахмат — Сочи

РПЛ: турнирная таблица, календарь, статистика, обзоры и новости

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