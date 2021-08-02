«Ахмат» — «Сочи»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
18:00
2 августа в Грозном «Ахмат» сыграет против «Сочи» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 20.00 (мск).
«Ахмат» с тремя очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — 12-я строчка и 0 баллов. Игра между этими командами станет заключительной в рамках 2-го тура РПЛ.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Ахмат» — «Сочи» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».
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