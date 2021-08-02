Российский арбитр Сергей Иванов рассказал, как он относится к ВАР.

«Это несколько другая работа, — сказал Иванов в программе «40 несерьезных вопросов» на Youtube-канале РФС. — ВАР — это будущее. Если вначале говорили, что кому-то нравится, кому-то нет, то теперь это уже некорректно и все поняли, что назад дороги точно не будет.

Конечно, для нас это очень большой парашют, и возможно он бы спас карьеры каких-то арбитров в прошлом, потому что мы знаем, когда происходит какая-то большая, очевидная ошибка — это неприятно, скандал и потом карьера у тебя развивается по-другому.

Поэтому, конечно, это парашют, он может помочь в каких-то очевидных ошибках, но разговоров про судейство меньше не станет, и в будущем, и сейчас. К сожалению, ВАР не избавит полностью от судейских ошибок, потому что для одних это будет нарушением, а для других не будет.

У нас проходят семинары, мы все профессионалы, знаем правила, имеем какой-то опыт. Собрались, образно, 50 человек, и в одном моменте можем проголосовать 25 на 25. Не потому что у нас знания разные, а потому что это футбол; для одного это будет нарушением, а для другого нет.

Даже для профессионала, даже зная критерии, даже зная все тонкости единоборств. ВАР — это уже часть футбола, которая никуда не денется. Поэтому я очень хорошо отношусь».

37-летний Сергей Иванов работает в премьер-лиге с 2012 года.