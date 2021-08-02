Live с Тимуром Гурцкая / Что происходит в «Локо»? / Выйдет ли «Спартак» в Лигу чемпионов?
17:50
Гость «СЭ» — известный футбольный агент Тимур Гурцкая.
Журналисты Максим Алланазаров и Севастиан Терлецкий в прямом эфире обсудят с ним последние события нашего футбола
— Будет ли распродажа лидеров в «Локо»?
— Есть ли у «Спартака» шансы против «Бенфики»?
— Что может помешать «Зениту» снова стать чемпионом?
— Что ждет ЦСКА с тренером Березуцким?
— Готовы ли «Динамо» и «Рубин» побороться за медали в этом сезоне?
— Что ждет сборную под руководством Карпина
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю