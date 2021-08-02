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Live с Тимуром Гурцкая / Что происходит в «Локо»? / Выйдет ли «Спартак» в Лигу чемпионов?

17:50
Live с Тимуром Гурцкая. Фото «СЭ»
Live с Тимуром Гурцкая. Фото «СЭ»
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Гость «СЭ» — известный футбольный агент Тимур Гурцкая.

Журналисты Максим Алланазаров и Севастиан Терлецкий в прямом эфире обсудят с ним последние события нашего футбола

— Будет ли распродажа лидеров в «Локо»?
— Есть ли у «Спартака» шансы против «Бенфики»?
— Что может помешать «Зениту» снова стать чемпионом?
— Что ждет ЦСКА с тренером Березуцким?
— Готовы ли «Динамо» и «Рубин» побороться за медали в этом сезоне?
— Что ждет сборную под руководством Карпина

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