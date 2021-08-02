Live с Тимуром Гурцкая / Что происходит в «Локо»? / Выйдет ли «Спартак» в Лигу чемпионов?

Гость «СЭ» — известный футбольный агент Тимур Гурцкая.

Журналисты Максим Алланазаров и Севастиан Терлецкий в прямом эфире обсудят с ним последние события нашего футбола

— Будет ли распродажа лидеров в «Локо»?

— Есть ли у «Спартака» шансы против «Бенфики»?

— Что может помешать «Зениту» снова стать чемпионом?

— Что ждет ЦСКА с тренером Березуцким?

— Готовы ли «Динамо» и «Рубин» побороться за медали в этом сезоне?

— Что ждет сборную под руководством Карпина