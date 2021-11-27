«Ахмат» — «Ростов»: судья правильно назначил пенальти. Кто подсказал Безбородову?
На 24-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» защитник ростовской команды Игорь Калинин сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой, находившейся в неестественном положении.
Арбитр Владислав Безбородов поначалу продолжил игру и отреагировал на случившееся с опозданием, после паузы указав на 11-метровую отметку.
Предположу, что ему подсказал второй ассистент Дмитрий Ермаков. В итоге был правильно назначен пенальти. Помощь видеоассистентов не потребовалась.
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