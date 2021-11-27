«Химки» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ
В субботу, 27 ноября, «Химки» на своем поле сыграют против «Краснодара» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.
Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» и начнется в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Краснодар». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 18.55.
«Химки» с 13 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 24 баллами располагается на 5-й строчке.
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