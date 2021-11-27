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Игорь Шалимов: «Для нас положительный момент — забитый гол»

17:16
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 16 тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Сочи» (1:1).

— «Сочи» — очень серьезный соперник. Соперник к нам приехал после поражения. Впрочем, такие команды, как «Сочи», две игры подряд проигрывает с большим трудом. «Сочи» — боевая и мастеровитая команда. Считаю, что мы сегодня сыграли хорошо — как в обороне, так и в атаке. Впереди были моменты, мы нагнетали. У гостей тоже были острые эпизоды. Можно сказать, что сегодня мы недовольны результатом. Могло сложиться по-разному, однако мы могли выиграть. В начале второго тайма просели. С этим надо разобраться. Возможно, это вопрос опыта. У нас не мало молодых игроков в команде. Первая половина получилась качественной с обеих сторон, на мой взгляд. Для нас положительный момент — забитый гол. Забиваем вторую игру подряд. С этим были большие проблемы. Сегодня нам хотелось большего, — цитирует тренера сайт «Урала».

— Игорь Михайлович, сегодня активно играли на флангах крайние защитники, они много раз подключались к атакам. Играть таким образом инициатива ребят или установка тренера?

— Фланги сегодня играли важную роль. Гогличидзе играл слева, а Кулаков справа. Было много единоборств, игра 1 в 1. Наши ребята в целом выиграли эти моменты и справа, и слева. Мы говорили, что в этом матче нужно выдерживать единоборства, нырять за спину защитникам «Сочи», при этом возвращаться в оборону.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:1
Сочи
Голы
Аугустыняк, 34 (1:0), Нобоа, 68 (1:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Адамов Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов (Железнов, 75 ) Кулаков Гагнидзе Бикфалви
Сочи
Адамов Барач Родригау Терехов (Маммана, 85) Цаллагов Маргасов Прохин Бурмистров (Ангбан, 68) Воробьев (Жоаузинью, 46) Нобоа Кассьерра (Дуганджич, 90+3)
Предупреждения
Бикфалви 27  -  Терехов 43, Кассьерра 47, Барач 62
Удаления
Барач 74 (вторая ж.к)
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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22%

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Зенит

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30%

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26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/igor-shalimov-o-matche-ural-sochi

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Иван Шитик все материалы автора

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