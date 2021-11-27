Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 16 тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Сочи» (1:1).

— «Сочи» — очень серьезный соперник. Соперник к нам приехал после поражения. Впрочем, такие команды, как «Сочи», две игры подряд проигрывает с большим трудом. «Сочи» — боевая и мастеровитая команда. Считаю, что мы сегодня сыграли хорошо — как в обороне, так и в атаке. Впереди были моменты, мы нагнетали. У гостей тоже были острые эпизоды. Можно сказать, что сегодня мы недовольны результатом. Могло сложиться по-разному, однако мы могли выиграть. В начале второго тайма просели. С этим надо разобраться. Возможно, это вопрос опыта. У нас не мало молодых игроков в команде. Первая половина получилась качественной с обеих сторон, на мой взгляд. Для нас положительный момент — забитый гол. Забиваем вторую игру подряд. С этим были большие проблемы. Сегодня нам хотелось большего, — цитирует тренера сайт «Урала».

— Игорь Михайлович, сегодня активно играли на флангах крайние защитники, они много раз подключались к атакам. Играть таким образом инициатива ребят или установка тренера?

— Фланги сегодня играли важную роль. Гогличидзе играл слева, а Кулаков справа. Было много единоборств, игра 1 в 1. Наши ребята в целом выиграли эти моменты и справа, и слева. Мы говорили, что в этом матче нужно выдерживать единоборства, нырять за спину защитникам «Сочи», при этом возвращаться в оборону.