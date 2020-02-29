Стали известны составы «Ахмата» и «Ростова» на матч 20-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Раванелли, Харин.

Запасные — Гудиев, Уциев, Гиголаев, Анхель, Иванов, Х. Кадыров, А. Кадыров, Исмаэл, Митришев, Мбенг, Понсе, Фелипе.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные — Рудаков, Лукьянов, Чистяков, Ливаднов, Ведерников, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.