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«Ахмат» — «Ростов»: составы команд

17:39

Стали известны составы «Ахмата» и «Ростова» на матч 20-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Раванелли, Харин.

Запасные — Гудиев, Уциев, Гиголаев, Анхель, Иванов, Х. Кадыров, А. Кадыров, Исмаэл, Митришев, Мбенг, Понсе, Фелипе.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные — Рудаков, Лукьянов, Чистяков, Ливаднов, Ведерников, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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