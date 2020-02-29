«Ахмат» — «Ростов»: составы команд
17:39
Стали известны составы «Ахмата» и «Ростова» на матч 20-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Раванелли, Харин.
Запасные — Гудиев, Уциев, Гиголаев, Анхель, Иванов, Х. Кадыров, А. Кадыров, Исмаэл, Митришев, Мбенг, Понсе, Фелипе.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Запасные — Рудаков, Лукьянов, Чистяков, Ливаднов, Ведерников, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи