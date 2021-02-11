«Ахмат» просил за Ненахова больше, чем «Локо» заплатил «Бордо» за Пабло

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в первом своем большом интервью, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, сообщил, что интерес клуба к крайнему защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову действительно был, но из-за высокой цены этого приобретения не будет.

— Сообщалось об интересе «Локомотива» к крайнему защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову. И о том, что грозненцы просят за него три миллиона евро, а это, в свою очередь, не устраивает «Локо».

— Этого приобретения не будет, хотя интерес у нас был. У нас есть собственные воспитанники. Это как раз подтверждение слов о перегретости российского рынка. Те цифры, которые вы озвучиваете, — даже выше цены, за которую мы приобрели защитника «Бордо», стабильно игравшего четыре года в основе сильной команды чемпионата Франции. И это не может не расстраивать. Общая экономическая картина нашего футбола такова, что пока предпосылок к снижению цен на российских игроков нет. Поэтому выход — не только находить молодых ребят с перспективой, но и возвращаться к самому важному: нашей академии.

(Игорь Рабинер)

Полностью первая часть интервью с Владимиром Леонченко