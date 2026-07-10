Джикия о переходе в «Локомотив»: «Не хотел оставаться в Турции, все взял в свои руки»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в интервью «СЭ» прокомментировал свой переход в московскую команду.

— Как вообще стал возможен трансфер в «Локомотив»?

— Все решилось очень быстро. После ухода из «Спартака» мог несколько раз оказаться в «Локомотиве», но только сейчас я взял все в свои руки. После окончания сезона в Турции понял, что не хочу там оставаться. Мне нужно было сделать все, чтобы перейти в «Локомотив». Получилось. И вот я здесь.

— А что изменилось в Турции?

— У меня был контракт еще на год вперед в «Антальяспоре», но команда вылетела, а в последние несколько месяцев испытывал сомнительные ощущения... Многое изменилось с приходом нового тренера — я просто осознал, что не хочу там оставаться, о чем и уведомил клуб. Договорились расторгнуть контракт по обоюдному решению, без каких-то выплат.

Сразу же вступил в переговоры с «Локомотивом», оперативно прошел медосмотр, подписал контракт. Нет каких-то подводных камней, запутанных историй. Четко понял, что хочу уехать из Турции и найти новую команду.

Джикия присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами.

Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».