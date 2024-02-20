Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:10

Экс-тренер ЦСКА Чанов оценил трансфер полузащитника Айссауи

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал переход полузащитника Сида Ахмеда Айссауи.

«Выбор между Кучаевым и Айсауи пал в пользу алжирца. Я работал с Константином, но последнее время его мучали травмы. Будем надеяться, что Кучаев выправит свое положение в «Пари НН». Надо посмотреть, что из себя представляет Айсауи. Обычно селекционная служба ЦСКА неплохо работает», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Соглашение с 19-летним алжирцем рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на два года. Полузащитник будет выступать под 9-м номером.

Айссауи вытупал за молодежную команду «УСМ Алжир», а также провел 6 матчей за молодежную национальную команду, забив 1 гол.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Чанов
Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
Сид Ахмед Айссауи
2
1
Читайте также
Кокорин забил самый быстрый гол чемпионата Кипра
Команда Москвы выиграла медальный зачет спартакиады 2024
ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль российского производства
Губернатор Херсонской области Сальдо назвал части «абсолютной России» на Украине
«Известия» показали оставленный ВСУ опорный пункт в Авдеевке
МАГАТЭ: санкции Запада против «Росатома» заведут ядерную сферу в мире в тупик
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Константин Лепехин прокомментировал возможный отказ Макарчука переходить из «Сочи» в «Зенит»
Агент рассказал, что Роналдо великолепно чувствует себя в «Ростове»
Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Химками»
Дубль Классена, гол Угальде и 90 минут Джикии. «Спартак» разгромил чемпиона Киргизии
«Спартак» разгромил «Абдыш-Ата» из Киргизии в товарищеском матче
«Краснодар» может подписать нападающего «Ботафого» Виктора Са
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» в товарищеском матче уступил «Оренбургу»

Агент рассказал, что Роналдо великолепно чувствует себя в «Ростове»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости