Экс-тренер ЦСКА Чанов оценил трансфер полузащитника Айссауи

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал переход полузащитника Сида Ахмеда Айссауи.

«Выбор между Кучаевым и Айсауи пал в пользу алжирца. Я работал с Константином, но последнее время его мучали травмы. Будем надеяться, что Кучаев выправит свое положение в «Пари НН». Надо посмотреть, что из себя представляет Айсауи. Обычно селекционная служба ЦСКА неплохо работает», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Соглашение с 19-летним алжирцем рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на два года. Полузащитник будет выступать под 9-м номером.

Айссауи вытупал за молодежную команду «УСМ Алжир», а также провел 6 матчей за молодежную национальную команду, забив 1 гол.