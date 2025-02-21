«Ахмат» объявил об уходе Ковачева в аренду в «Арду»

Полузащитник «Ахмата» Светослав Ковачев на правах аренды перешел в «Арду», сообщает пресс-служба грозненцев.

Арендное соглашение 26-летнего игрока с болгарским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ковачев играл за «Арду» с 2020 года, после чего летом 2023-го присоединился к «Ахмату». Сначала он выступал за российскую команду на правах аренды, а в 2024-м клуб из Грозного выкупил права на полузащитника и подписал с ним контракт.

В нынешнем сезоне Ковачев провел 16 матчей за «Ахмат» во всех турнирах и отметился одним голом.