«Ахмат» объявил об уходе Камилова, Жирова и еще пяти игроков

Семь футболистов покинули «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев.

Из команды ушли: защитник Александр Жиров, полузащитники Евгений Харин, Владислав Камилов и Минкаил Мацуев, а также нападающий Родриго Луис Диас. Кроме того, после истечения срока аренды защитник Арсен Адамов вернулся в «Зенит», а хавбек Даниил Уткин — в «Ростов», откуда уже перешел в аренду в «Балтику».

В прошедшем сезоне «Ахмат» с 25 очками занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе грозненцы обыграли «Урал» (1:2, 2:0).