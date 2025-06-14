«Сочи» расстался с Тереховым и Сусловым

Пресс-служба ФК «Сочи» сообщила, что трудовые соглашения с защитниками Сергеем Тереховым и Кириллом Сусловым истекают 30 июня, после чего игроки покидают клуб.

34-летний Терехов во второй раз присоединился к «Сочи» в январе текущего года и принял участие в десяти матчах весенней части сезона. Всего на его счету 102 игры за клуб, что позволяет ему войти в топ-10 игроков за всю историю команды.

Суслов перешел в «Сочи» в прошлом летнем трансферном окне, и в сезоне-2024/25 провел 18 матчей. Ему 33 года.

В сезоне-2025/26 «Сочи» будет выступать в РПЛ после победы в стыковых матчах над «Пари НН».