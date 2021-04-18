«Ахмат» может получить господдержку в размере 1,4 миллиарда рублей
Стали известны подробности круглого стола, посвященного мерам поддержки футбольного клуба «Ахмат», сообщает Eurostavka.ru.
«Ахмат» представлял гендиректор Ахмед Айдамиров, его поддержали депутат Госдумы Адам Делимханов и замминистра спорта РФ Одес Байсултанов.
Во время встречи обсуждалось три ключевых сценария помощи «Ахмату»: субсидии со стороны государства, привлечение к финансированию госкорпораций и налоговые вычеты.
Последнее почти невозможно, так как создаст неконкурентную среду, где один клуб будет иметь существенные преимущества перед другими.
Прямая госпомощь тоже вряд ли возможна, а вот новый спонсор в лице госкорпорации — наиболее вероятный сценарий. «Ахмат» планирует решить этот вопрос через администрацию президента РФ.
Объем необходимых средств для поддержания жизни клуба определен в размере от одного до 1,4 млрд рублей.
В декабре прошлого года Минфин США ввел новые санкции против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которые затронули его активы и связанные с ним организации, в том числе и «Ахмат».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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