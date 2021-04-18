«Ахмат» может получить господдержку в размере 1,4 миллиарда рублей

Стали известны подробности круглого стола, посвященного мерам поддержки футбольного клуба «Ахмат», сообщает Eurostavka.ru.

«Ахмат» представлял гендиректор Ахмед Айдамиров, его поддержали депутат Госдумы Адам Делимханов и замминистра спорта РФ Одес Байсултанов.

Во время встречи обсуждалось три ключевых сценария помощи «Ахмату»: субсидии со стороны государства, привлечение к финансированию госкорпораций и налоговые вычеты.

Последнее почти невозможно, так как создаст неконкурентную среду, где один клуб будет иметь существенные преимущества перед другими.

Прямая госпомощь тоже вряд ли возможна, а вот новый спонсор в лице госкорпорации — наиболее вероятный сценарий. «Ахмат» планирует решить этот вопрос через администрацию президента РФ.

Объем необходимых средств для поддержания жизни клуба определен в размере от одного до 1,4 млрд рублей.

В декабре прошлого года Минфин США ввел новые санкции против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которые затронули его активы и связанные с ним организации, в том числе и «Ахмат».