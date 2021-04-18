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«Спартак» поздравил болельщиков с днем рождения клуба

12:17
«Спартак» поздравил болельщиков с днем рождения клуба. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» поздравил болельщиков с днем рождения клуба. Фото ФК «Спартак»
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Пресс-служба московского «Спартака» поздравила всех с днем рождения клуба. Сегодня, 18 апреля, красно-белым исполняется 99 лет.

«Спартаку» — 99 лет! 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари. С нашим днем рождения, красно-белые!" - говорится в сообщении.

Сегодня москвичи сыграют с «Уфой» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 19.00 (мск). После 25 туров «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице.

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