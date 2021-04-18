«Спартак» поздравил болельщиков с днем рождения клуба
Пресс-служба московского «Спартака» поздравила всех с днем рождения клуба. Сегодня, 18 апреля, красно-белым исполняется 99 лет.
«Спартаку» — 99 лет! 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари. С нашим днем рождения, красно-белые!" - говорится в сообщении.
Сегодня москвичи сыграют с «Уфой» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 19.00 (мск). После 25 туров «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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