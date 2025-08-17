«Ахмат» — «Крылья Советов»: сотрудник самарцев снял на видео ошибку судьи. В пользу гостей не назначен пенальти

На 55-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (3:1) судья Ян Бобровский при счете 2:0 ошибочно не назначил пенальти в ворота команды из Грозного. В том эпизоде обзор арбитру оказался перекрыт футболистом самарцев. И он не увидел, что Ильзат Ахметов был остановлен с нарушением правил в штрафной площади хозяев поля: соперник сбил его, ударив бедром в бедро.

К сожалению, этот момент не был показан крупным планом во время телетрансляции — режиссер не дал ни одного повтора нарушения правил. Ошибка судьи обнаружилась только благодаря сотруднику «Крыльев Советов», занявшему позицию у ворот «Ахмата» и сделавшему видеозапись инцидента в штрафной. Это видео было опубликовано в официальном Telegram-канале самарцев.

Трудно сказать, почему в действия рефери не вмешались его видеоассистенты Алексей Сухой и Сергей Иванов. Для этого нужно знать, что они видели в тот момент на экранах своих мониторов.