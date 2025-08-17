«Ахмат» — «Крылья Советов»: сотрудник самарцев снял на видео ошибку судьи. В пользу гостей не назначен пенальти
На 55-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (3:1) судья Ян Бобровский при счете 2:0 ошибочно не назначил пенальти в ворота команды из Грозного. В том эпизоде обзор арбитру оказался перекрыт футболистом самарцев. И он не увидел, что Ильзат Ахметов был остановлен с нарушением правил в штрафной площади хозяев поля: соперник сбил его, ударив бедром в бедро.
К сожалению, этот момент не был показан крупным планом во время телетрансляции — режиссер не дал ни одного повтора нарушения правил. Ошибка судьи обнаружилась только благодаря сотруднику «Крыльев Советов», занявшему позицию у ворот «Ахмата» и сделавшему видеозапись инцидента в штрафной. Это видео было опубликовано в официальном Telegram-канале самарцев.
Трудно сказать, почему в действия рефери не вмешались его видеоассистенты Алексей Сухой и Сергей Иванов. Для этого нужно знать, что они видели в тот момент на экранах своих мониторов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2