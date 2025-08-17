Футбол
17 августа, 14:08

«Ахмат» — «Крылья Советов»: сотрудник самарцев снял на видео ошибку судьи. В пользу гостей не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 55-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (3:1) судья Ян Бобровский при счете 2:0 ошибочно не назначил пенальти в ворота команды из Грозного. В том эпизоде обзор арбитру оказался перекрыт футболистом самарцев. И он не увидел, что Ильзат Ахметов был остановлен с нарушением правил в штрафной площади хозяев поля: соперник сбил его, ударив бедром в бедро.

К сожалению, этот момент не был показан крупным планом во время телетрансляции — режиссер не дал ни одного повтора нарушения правил. Ошибка судьи обнаружилась только благодаря сотруднику «Крыльев Советов», занявшему позицию у ворот «Ахмата» и сделавшему видеозапись инцидента в штрафной. Это видео было опубликовано в официальном Telegram-канале самарцев.

Трудно сказать, почему в действия рефери не вмешались его видеоассистенты Алексей Сухой и Сергей Иванов. Для этого нужно знать, что они видели в тот момент на экранах своих мониторов.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kortvv

    Bober Kurwa

    18.08.2025

  • zentmaison

    На играх в Грозном судьям наверное мультики показывают

    18.08.2025

  • Алексей Гусев

    Должен был еще и извиниться.

    17.08.2025

  • Soulles2

    .. точно, забыл конец фразы "акадэмика" ))

    17.08.2025

  • Filin63

    Теперь Ахмат всегда так будут судить. А жаль!

    17.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Стопроцентные пенали не назначают, а этот так себе ( «борьба»)

    17.08.2025

  • alur66

    А Бобровскому место в тюрьме. Это коммерческий судья-но ручной для Каманцева-пса Дюкова.

    17.08.2025

  • blue-white!

    ..ты...

    17.08.2025

  • andy1962

    вар - позор и дрянь

    17.08.2025

  • Soulles2

    ... казел (с)

    17.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Бедранулся..

    17.08.2025

  • bt241

    Это ещё который в прошлом году?...

    17.08.2025

  • Dexterous

    теперь дома будет всех так побеждать.

    17.08.2025

  • TokTram_

    Не читайте Боброва до обеда. Ещё классики писали. На одну верную тактовку - полдюжины предвзятых и высосанных из пальца Дискредитировал себя давно.

    17.08.2025

  • Independent forever

    В Грозном это не пенальти, симуляция Ахметова очевидна :joy:

    17.08.2025

  • Archon

    Обычно "Ахмат" не забивает больше одного..А тут целых три..Забавно))

    17.08.2025

  • bvp

    Понятно все, Рамзан Ахматыч. Бобровский на редкость беспринципный судья.

    17.08.2025

  • vov9902

    Это же Бобровский, дерьмо , а не судья

    17.08.2025

  • Mikhail

    Ни судья, ни ВАР ничего не видели, потому что не смотрели в монитор. А в Грозном такие эпизоды не повторяют. Зачем тогда ВАР нужен?

    17.08.2025

  • Coldheart

    судья продажная..

    17.08.2025

    • На Twitch заблокировали аккаунт Смолова

    «Акрон» — «Оренбург»: Лончар открыл счет на 39-й минуте
