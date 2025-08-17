«Акрон» — «Оренбург»: Лончар открыл счет на 39-й минуте

«Акрон» вышел вперед в матче 5-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0.

На 39-й минуте отличился полузащитник Стефан Лончар, который из-за пределов штрафной пробил в дальний угол ворот соперника.