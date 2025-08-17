Футбол
17 августа, 13:48

На Twitch заблокировали аккаунт Смолова

Алина Савинова

Аккаунт бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова на платформе для прямых трансляций Twitch заблокирован.

При открытии канала футболиста появляется оповещение, что страница недоступна из-за нарушений правил платформы. Вероятно, причиной бана стал словесный конфликт Смолова с одним из соперников во время матча с Lixx Team. Нападающему не понравилось, что юный киберспортсмен обращался к нему на «ты» во время спора, и футболист заявил противнику, что приедет к нему в Саратов и «даст леща».

По окончании сезона-2024/25 Смолов покинул «Краснодар», вместе с которым выиграл чемпионат России. 12 августа было объявлено, что 35-летний форвард стал игроком медийной команды Broke Boys.

Федор Смолов
  • Абдулаев Г

    А что это все на Федора наехали? Если ты молодой, то надо с уважением относиться с старшим. И отношение к тебе будет соответствующее. Не просто так Фёдор стал угрожать. Он не такой.

    17.08.2025

  • Горын

    Приехал?

    17.08.2025

    • Источник: Батраков может перейти из «Локомотива» в «Манчестер Сити» через третий клуб

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: сотрудник самарцев снял на видео ошибку судьи. В пользу гостей не назначен пенальти
