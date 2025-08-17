На Twitch заблокировали аккаунт Смолова

Аккаунт бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова на платформе для прямых трансляций Twitch заблокирован.

При открытии канала футболиста появляется оповещение, что страница недоступна из-за нарушений правил платформы. Вероятно, причиной бана стал словесный конфликт Смолова с одним из соперников во время матча с Lixx Team. Нападающему не понравилось, что юный киберспортсмен обращался к нему на «ты» во время спора, и футболист заявил противнику, что приедет к нему в Саратов и «даст леща».

По окончании сезона-2024/25 Смолов покинул «Краснодар», вместе с которым выиграл чемпионат России. 12 августа было объявлено, что 35-летний форвард стал игроком медийной команды Broke Boys.