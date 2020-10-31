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«Ахмат» — «Краснодар»: трансляция матча — в 16.30

14:45
«Ахмат» примет «Краснодар» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Ахмат» примет «Краснодар» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В субботу, 31 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: в первом туре грозненцы были сильнее 1:0, а в последнем туре «быки» разгромили соперника 4:0.

Следить за матчем «Ахмат» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Краснодар»

Ахмат — Краснодар

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