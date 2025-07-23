«Ахмат» хочет арендовать Зорина: «Ждем реакции «Спартака»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной повторной аренде полузащитника «Спартака» Даниила Зорина.

— Если «Спартак» согласится отдать его в аренду...

— Переговоров пока что нет?

— Мы обозначили свою позицию и ждем реакции «Спартака». Если он будет согласен...

— То вы только за?

— С удовольствием.



В сезоне-2024/25 21-летний Зорин в 14 матчах за «Ахмат» забил 2 гола. Он играл за грозненский клуб с февраля 2025 года.