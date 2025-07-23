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23 июля 2025, 12:47

Степашин — о Смолове: «Когда Федя был динамовцем, драк у нас не было»

Павел Лопатко

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал драку с участием бывшего нападающего «Краснодара» Федора Смолова в кафе «Кофемания» в Москве.

«Чего его понесло с утра пораньше в это кафе? Я уже говорил, он же там был не как динамовец, а как краснодарец. Когда Федя был динамовцем и когда Кокорин был динамовцем, драк у нас не было», — цитирует Степашина «КП Спорт».

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. После инцидента у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Позднее Смолов написал заявление в полицию о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: «КП Спорт»
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Федор Смолов
Сергей Степашин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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