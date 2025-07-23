Степашин — о Смолове: «Когда Федя был динамовцем, драк у нас не было»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал драку с участием бывшего нападающего «Краснодара» Федора Смолова в кафе «Кофемания» в Москве.

«Чего его понесло с утра пораньше в это кафе? Я уже говорил, он же там был не как динамовец, а как краснодарец. Когда Федя был динамовцем и когда Кокорин был динамовцем, драк у нас не было», — цитирует Степашина «КП Спорт».

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. После инцидента у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Позднее Смолов написал заявление в полицию о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.