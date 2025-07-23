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23 июля 2025, 10:15

Кирш — о переносе столетия «Зенита»: «Это выбор клуба»

Микеле Антонов
Корреспондент

Воспитанник «Зенита» Илья Кирш в разговоре с «СЭ» высказался о переносе столетия клуба.

— Как оценишь перенос столетия?

— Грустно, наверное, что так происходит, что переносится столетие. Но это выбор клуба, выбор руководящего отдела. Я думаю, что не стоит комментировать их действия.

— Как смотришь на игру «Зенита»?

— Честно, первую игру сезона не смотрел. Очень рад, что они усиливаются, покупают классных дорогих игроков. В прошлом сезоне, к сожалению, не получилось выиграть. Дай бог, чтобы в этом получилось отвоевать чемпионство.

Ранее защитник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды перешел в «Черноморец». Соглашение по 20-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне Кирш выступал в аренде в махачкалинском «Динамо». Защитник провел 7 матчей во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.

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Футбол
ФК Зенит
Илья Кирш
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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