Кирш — о переносе столетия «Зенита»: «Это выбор клуба»

Воспитанник «Зенита» Илья Кирш в разговоре с «СЭ» высказался о переносе столетия клуба.

— Как оценишь перенос столетия?

— Грустно, наверное, что так происходит, что переносится столетие. Но это выбор клуба, выбор руководящего отдела. Я думаю, что не стоит комментировать их действия.

— Как смотришь на игру «Зенита»?

— Честно, первую игру сезона не смотрел. Очень рад, что они усиливаются, покупают классных дорогих игроков. В прошлом сезоне, к сожалению, не получилось выиграть. Дай бог, чтобы в этом получилось отвоевать чемпионство.

Ранее защитник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды перешел в «Черноморец». Соглашение по 20-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне Кирш выступал в аренде в махачкалинском «Динамо». Защитник провел 7 матчей во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.