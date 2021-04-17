«Ахмат» — «Химки»: Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота гостей в конце первого тайма
На 45+4-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» верное решение принял арбитр Василий Казарцев, не назначивший пенальти в ворота гостей.
Их защитник Арсений Логашов положил левую руку на плечо Евгения Харина, но это действие не стало причиной падения игрока грозненской команды. К тому же Логашов сыграл в мяч левой ногой.
После 25 игр «Химки» занимают восьмое место в турниной таблице с 38 очками, грозненцы — 11-е (32 очка).
(Александр Бобров)
Методология
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