Сайманов о победе над «Спартаком»: «Хвича как будто из другой лиги»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Конечно, ожидали такой напряженной и эмоциональной игры. Со «Спартаком» по-другому не бывает, — сказал Сайманов «СЭ». — Достойно играли. Хороший матч. Хвича, Деспот, Макаров — вся команда шикарно отыграла. Но Хвича как будто из другой лиги».

Также Сайманов прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче с красно-белыми.

«Надо посмотреть. Сложно судить, потому что я на трибуне был. А в принципе судейство как судейство. Надо сейчас думать о восстановление. Плюс — впереди домашний матч с «Зенитом», а у нас столько игроков не будет играть из-за перебора желтых карточкек», — заявил Сайманов.

«Рубин» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Оба гола — на счету нападающего Джордже Деспотовича.

(Константин Колмаков)