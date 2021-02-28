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Сайманов о победе над «Спартаком»: «Хвича как будто из другой лиги»

16:39
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Конечно, ожидали такой напряженной и эмоциональной игры. Со «Спартаком» по-другому не бывает, — сказал Сайманов «СЭ». — Достойно играли. Хороший матч. Хвича, Деспот, Макаров — вся команда шикарно отыграла. Но Хвича как будто из другой лиги».

Также Сайманов прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче с красно-белыми.

«Надо посмотреть. Сложно судить, потому что я на трибуне был. А в принципе судейство как судейство. Надо сейчас думать о восстановление. Плюс — впереди домашний матч с «Зенитом», а у нас столько игроков не будет играть из-за перебора желтых карточкек», — заявил Сайманов.

«Рубин» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Оба гола — на счету нападающего Джордже Деспотовича.

(Константин Колмаков)

Спартак — Рубин

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