Агкацев вошел в топ-5 лучших вратарей мира по версии CIES, Латышонок — 12-й

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список лучших вратарей мира за последний год.

Первое место в рейтинге занял одноклубник российского голкипера Матвея Сафонова по «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

В топ-12 вошли двое россиян: вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев расположился на четвертой позиции, а Евгений Латышонок из «Зенита» — на 12-й.

Топ-12 лучших вратарей мира за последний год по версии CIES:

1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), индекс — 95,5;

2. Ян Зоммер («Интер») — 91,7;

3. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 88;

4. Станислав Агкацев («Краснодар») — 87,4;

5. Марк Флеккен («Брентфорд») — 85,9;

6. Роберт Санчес («Челси») — 84,1;

7. Петер Гулачи («Лейпциг») — 83,9;

8. Жоау Рикардо («Форталеза») — 83,7;

9. Мориц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) — 83,3;

10. Робин Центнер («Майнц») — 82,2;

11. Джордже Петрович («Страсбур») — 82,1;

12. Евгений Латышонок («Зенит») — 81,7.

При составлении рейтинга учитывался период с 31 марта 2024 по 31 марта 2025 года. При этом рассматривались только те голкиперы, которые провели 20 матчей чемпионата и более.