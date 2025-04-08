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8 апреля 2025, 20:28

Агкацев вошел в топ-5 лучших вратарей мира по версии CIES, Латышонок — 12-й

Алина Савинова
Станислав Агкацев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список лучших вратарей мира за последний год.

Первое место в рейтинге занял одноклубник российского голкипера Матвея Сафонова по «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

В топ-12 вошли двое россиян: вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев расположился на четвертой позиции, а Евгений Латышонок из «Зенита» — на 12-й.

Топ-12 лучших вратарей мира за последний год по версии CIES:

1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), индекс — 95,5;

2. Ян Зоммер («Интер») — 91,7;

3. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 88;

4. Станислав Агкацев («Краснодар») — 87,4;

5. Марк Флеккен («Брентфорд») — 85,9;

6. Роберт Санчес («Челси») — 84,1;

7. Петер Гулачи («Лейпциг») — 83,9;

8. Жоау Рикардо («Форталеза») — 83,7;

9. Мориц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) — 83,3;

10. Робин Центнер («Майнц») — 82,2;

11. Джордже Петрович («Страсбур») — 82,1;

12. Евгений Латышонок («Зенит») — 81,7.

При составлении рейтинга учитывался период с 31 марта 2024 по 31 марта 2025 года. При этом рассматривались только те голкиперы, которые провели 20 матчей чемпионата и более.

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Станислав Агкацев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Евгений Латышонок
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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