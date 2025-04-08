Агкацев вошел в топ-5 лучших вратарей мира по версии CIES, Латышонок — 12-й
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список лучших вратарей мира за последний год.
Первое место в рейтинге занял одноклубник российского голкипера Матвея Сафонова по «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
В топ-12 вошли двое россиян: вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев расположился на четвертой позиции, а Евгений Латышонок из «Зенита» — на 12-й.
Топ-12 лучших вратарей мира за последний год по версии CIES:
1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), индекс — 95,5;
2. Ян Зоммер («Интер») — 91,7;
3. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 88;
4. Станислав Агкацев («Краснодар») — 87,4;
5. Марк Флеккен («Брентфорд») — 85,9;
6. Роберт Санчес («Челси») — 84,1;
7. Петер Гулачи («Лейпциг») — 83,9;
8. Жоау Рикардо («Форталеза») — 83,7;
9. Мориц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) — 83,3;
10. Робин Центнер («Майнц») — 82,2;
11. Джордже Петрович («Страсбур») — 82,1;
12. Евгений Латышонок («Зенит») — 81,7.
При составлении рейтинга учитывался период с 31 марта 2024 по 31 марта 2025 года. При этом рассматривались только те голкиперы, которые провели 20 матчей чемпионата и более.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0