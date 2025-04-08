Тюкавин о восстановлении: «В психологе не нуждаюсь. Спасибо жене, что терпит дома»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от победы в номинации «Спортсмен года» на премии РБ-2025.

— Очень рад награде. Придает сил, эмоций, — сказал Тюкавин.

— Как ваше здоровье?

— Все хорошо. Спасибо реабилитологу, докторам, врачу (Александру Родионову), нашим физиотерапевтам (Диме Смирнову и Матии Майцену) которые каждый день осматривают, помогают. Спасибо жене, что терпит меня дома. Так что все хорошо.

— Какие сроки восстановления, пока непонятно?

— Стандартные, как минимум шесть месяцев. Смотря как колено будет реагировать на нагрузки.

— Настроение не портится из-за этого?

— Настроение хорошее. В психологе не нуждаюсь (Смеется.). Так что нормально.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.