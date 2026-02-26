Агкацев признан лучшим спортсменом Краснодарского края в 2025 году

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев признан лучшим спортсменом Краснодарского края по итогам 2025 года, сообщает «КП».

Церемония вручения ежегодной премии «Спортсмен Кубани» прошла в Краснодаре.

24-летний голкипер победил в онлайн-голосовании болельщиков, набрав более 16,5 тысячи голосов (57,25 процента). В финале он опередил тяжелоатлета Альберта Шаркова. Премия проводится с 2011 года. Ранее ее лауреатами среди футболистов становились Федор Смолов, Юрий Газинский и Александр Черников.

В 2025 году Агкацев в составе «Краснодара» выиграл РПЛ. Данное чемпионство для «быков» стало первым в истории клуба.