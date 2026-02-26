Газзаев: «Без Баринова «Локо» будет сложно попасть в тройку»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему не видит «Локомотив» в числе претендентов на медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

— Меня не смущает тот факт, что «Краснодар» был не так активен на трансферном рынке. Свой костяк «быки» сохранили. Ни Сперцян, ни Кордоба никуда не ушли. Осенью именно подопечные Мусаева чаще других показывали чемпионскую игру, методично дожимая соперников на классе. Так что при должной функциональной подготовке «Краснодару» вполне по силам второй раз подряд стать чемпионом.

Почему я не включил «Локомотив» в число претендентов на медали? На мой взгляд, железнодорожникам будет крайне сложно заменить Баринова, о ценных качествах которого я сказал выше. Здесь прежде всего имею в виду его авторитет. В чемпионских командах должны быть, что называется, вожаки. Баринов именно к такой категории игроков и относится. Ну и по своим игровым качествам он один из лучших исполнителей на своей позиции в РПЛ.

Батраков, бесспорно, очень талантливый парень, способный многое делать на поле. Если Алексей не сбавит обороты, его вновь признают лучшим футболистом чемпионата. Но, наверное, Батракову пока рано в силу возраста быть лидером раздевалки. Возможно, немного еще не хватает духовитости.

«Локомотив» после 18 туров набрал 37 очков и занимает третье место в таблице чемпионата России.

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