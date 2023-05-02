Агент заявил о наличии большого интереса к Джорджевичу со стороны клубов MLS

Футбольный агент Игорь Глушевич в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем своего клиента, черногорского нападающего «Сочи» Луки Джорджевича.

«Будущее Луки? Есть большой интерес со стороны MLS. Мы ожидаем серьезных предложений и от российских клубов. Предложения от «Сочи» пока нет», — сказал Глушевич «СЭ».

В этом сезоне 28-летний нападающий провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.