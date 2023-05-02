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Сегодня, 18:02

Биджиев заявил, что Евсееву хорошо известна схема «Факела»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал приход Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского «Факела» вместо Дмитрия Пятибратова.

«Казалось, что нелогично после победы над «Динамо» менять главного тренера. Но такие ситуации бывают, и они уже не раз встречались. Может быть, не в РПЛ, но в других лигах. Скорее всего, вопрос был решен заранее, и оставалось уточнить какие-то формальности. Конечно, несколько неожиданно, что это произошло за пять туров до окончания чемпионата. В пользу назначения Евсеева играет тот факт, что тактическая схема, по которой играет «Факел», ему хорошо известна. Его команды провели очень много матчей, используя расстановку с пятью защитниками, поэтому для него это не новинка. Я думаю, назначение Вадима положительно скажется на игре «Факела», потому что у него высокий авторитет как бывшего футболиста, ну и как тренера то же самое. Надеюсь, он решит все задачи, поставленные перед ним руководством», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» (21 очко) после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005108683_bidjiev_evseevu_shema_fakela_horosho_izvestna
Вадим Евсеев
Хасанби Биджиев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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