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Агент Монтеса подтвердил проблемы с оплатой трансфера в «Динамо»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса подтвердил наличие проблем с оплатой трансфера игрока в «Динамо».

«Мы продолжаем вести переговоры с «Динамо». Но проблемы с оплатой трансфера все еще существуют. Мы всячески пытаемся их решить», — цитирует Родригеса Sport24.

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока — 7 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-24-agent-montesa-problemy-s-oplatoy-transfera-dinamo-vse-yeshche-sushchestvuyut
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