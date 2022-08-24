Агент Монтеса подтвердил проблемы с оплатой трансфера в «Динамо»

Агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса подтвердил наличие проблем с оплатой трансфера игрока в «Динамо».

«Мы продолжаем вести переговоры с «Динамо». Но проблемы с оплатой трансфера все еще существуют. Мы всячески пытаемся их решить», — цитирует Родригеса Sport24.

Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока — 7 миллионов евро.