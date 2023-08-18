Агент Сильянова: «Игрок сам решил продолжить свой в путь в «Локомотиве». Все шансы впереди»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал «СЭ» ситуацию с игровым временем футболиста.

«Конкуренция на позиции фланговых защитников высока. У парня все шансы впереди, все в порядке. Игрок сам решил продолжить свой путь в «Локомотиве». Прошло несколько туров, первый шаг только. Все нормально», — сказал Шпинев «СЭ».

В последних двух сезонах 22-летний россиянин выступал за «Ростов» на правах аренды. На его счету 56 матчей за ростовский клуб, в которых он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

В текущем сезоне Сильянов не выходил на поле в составе «Локомотива».