Иванов рассказал, что мечтает увидеть «Урал» в Лиге чемпионов

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что не перестает мечтать о том, что команда однажды сыграет в Лиге чемпионов. Клуб из Екатеринбурга никогда нем участвовал в этом турнире.

«Неоднократно говорил, что моя мечта — Лига чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно... Я мечтаю, чтобы наша команда — из Екатеринбурга, из Свердловской области — сыграла в Лиге чемпионов», — цитирует Иванова «РИА Новости».

Российские команды и сборные отстранены от участия международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.