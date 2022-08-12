Джикия: «Вообще не прощался с Рошей или Хендриксом»
Джикия заявил, что не прощался с Рошей или Хендриксом
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» отреагировал на расторжения контрактов между клубом и нападающим Педро Рошей, а также полузащитником Йорритом Хендриксом.
«Разрыв контрактов с спартаковскими иностранцами? Вообще не прощался с Рошей или Хендриксом. А бразилец хотя бы был в Москве (на переговорах — примечание «СЭ»)? Не знаю. Честно, даже не видел его», — сказал Джикия «СЭ».
11 август московский клуб расторг контракт с Рошей и Хендриксом. Нападающий стал свободным агентом, а полузащитник подписал контракт с «Фортуной».
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