Джикия: «Вообще не прощался с Рошей или Хендриксом»

Джикия заявил, что не прощался с Рошей или Хендриксом

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» отреагировал на расторжения контрактов между клубом и нападающим Педро Рошей, а также полузащитником Йорритом Хендриксом.

«Разрыв контрактов с спартаковскими иностранцами? Вообще не прощался с Рошей или Хендриксом. А бразилец хотя бы был в Москве (на переговорах — примечание «СЭ»)? Не знаю. Честно, даже не видел его», — сказал Джикия «СЭ».

11 август московский клуб расторг контракт с Рошей и Хендриксом. Нападающий стал свободным агентом, а полузащитник подписал контракт с «Фортуной».