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Агент защитника «Краснодара» Литвинова прокомментировал возможный переход в «Боавишту»

Руслан Минаев
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Владимир Дейнека, агент защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Боавишту».

«Я не хочу ничего комментировать по этому вопросу. Обратитесь в клуб. Так будет лучше», — цитирует агента «РБ Спорт».

21-летний Литвинов — воспитанник «Краснодара», в сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-litvinov-mozhet-perejti-v-boavishtu-sprosite-u-krasnodara/
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ФК Краснодар
Вячеслав Литвинов
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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