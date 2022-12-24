Агент защитника «Краснодара» Литвинова прокомментировал возможный переход в «Боавишту»

Владимир Дейнека, агент защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Боавишту».

«Я не хочу ничего комментировать по этому вопросу. Обратитесь в клуб. Так будет лучше», — цитирует агента «РБ Спорт».

21-летний Литвинов — воспитанник «Краснодара», в сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.