Дзюба сыграл на турнире выпускников академии «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграл на турнире выпускников академии «Спартака».

Победителем соревнования стала команда «Спартак» — 88, за которую играл 34-летний Дзюба.

«Одна из наших любимых традиций — ежегодный Турнир выпускников Академии. Несмотря на нешуточные страсти, кипевшие на газоне манежа в Сокольниках, результаты матчей не были главным — куда важнее были родной ромбик на сердце, радостные объятья, счастливые улыбки, долгожданные встречи и теплые воспоминания», — написала пресс-служба академии красно-белых в своем Telegram-канале.

Дзюба — воспитанник академии «Спартака», играл за основную команду с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он трижды становился серебряным призером чемпионата России.