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Сегодня, 19:12

Дзюба сыграл на турнире выпускников академии «Спартака»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Артем Дзюба в составе команды «Спартак» — 88.
Фото Академия «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграл на турнире выпускников академии «Спартака».

Победителем соревнования стала команда «Спартак» — 88, за которую играл 34-летний Дзюба.

«Одна из наших любимых традиций — ежегодный Турнир выпускников Академии. Несмотря на нешуточные страсти, кипевшие на газоне манежа в Сокольниках, результаты матчей не были главным — куда важнее были родной ромбик на сердце, радостные объятья, счастливые улыбки, долгожданные встречи и теплые воспоминания», — написала пресс-служба академии красно-белых в своем Telegram-канале.

Дзюба — воспитанник академии «Спартака», играл за основную команду с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Источник: Академия «Спартака»
Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
14
15
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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