Непомнящий: «Похоже шансов остаться в УЕФА у нас нет»

Бывший тренер «Чеджу Юнайтед» Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Сначала, я думал, что если потерпеть, то можно будет остаться в Европе. Но, похоже шансов остаться в УЕФА у нас нет. Думаю, что будет разумным решением перейти в Азиатскую конфедерацию. Я солидарен с теми членами исполкома РФС, которые проголосовали за переход в Азию.

Какие плюсы могут появиться, если наша сборная и клубы будут играть на восточном континенте? Да никаких, кроме того, что у нас будет игровая практика. По поводу возможного возвращения обратно в УЕФА выступал Колосков, он больше компетентен в таких вопросах. Вячеслав Иванович говорит, что будет проблематично вернуться в Европу, что сложности всегда возникают», — сказал Непомнящий Metaratings.ru.

Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято во вторник, 27 декабря.

Напомним, что российские клубы и национальная сборная отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.