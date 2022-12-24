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Непомнящий: «Похоже шансов остаться в УЕФА у нас нет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Чеджу Юнайтед» Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Сначала, я думал, что если потерпеть, то можно будет остаться в Европе. Но, похоже шансов остаться в УЕФА у нас нет. Думаю, что будет разумным решением перейти в Азиатскую конфедерацию. Я солидарен с теми членами исполкома РФС, которые проголосовали за переход в Азию.

Какие плюсы могут появиться, если наша сборная и клубы будут играть на восточном континенте? Да никаких, кроме того, что у нас будет игровая практика. По поводу возможного возвращения обратно в УЕФА выступал Колосков, он больше компетентен в таких вопросах. Вячеслав Иванович говорит, что будет проблематично вернуться в Европу, что сложности всегда возникают», — сказал Непомнящий Metaratings.ru.

Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято во вторник, 27 декабря.

Напомним, что российские клубы и национальная сборная отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashchiy-solidaren-s-temi-chlenami-ispolkoma-rfs-kotorye-progolosovali-za-perekhod-v-aziatskuyu-1449447/
Валерий Непомнящий
РФС
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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