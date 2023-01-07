Агент Хаджикадунича: «Деннис не вернулся в «Ростов» после окончания аренды»
Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, сообщил, что игрок не вернулся в российский клуб по окончании аренды в шведском «Мальме».
«Деннис не вернулся в «Ростов» после окончания аренды. Где он продолжит свою карьеру, пока непонятно», — цитирует Sport24 агента.
24-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины находился в аренде в «Мальме» с марта 2022 года. Срок арендного соглашения истек 31 декабря 2022 года.
В прошедшем сезоне Хаджикадунич провел за «Ростов» 11 матчей и не отметился результативными действиями.
Источник: Sport24
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