Агент Хаджикадунича: «Деннис не вернулся в «Ростов» после окончания аренды»

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, сообщил, что игрок не вернулся в российский клуб по окончании аренды в шведском «Мальме».

«Деннис не вернулся в «Ростов» после окончания аренды. Где он продолжит свою карьеру, пока непонятно», — цитирует Sport24 агента.

24-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины находился в аренде в «Мальме» с марта 2022 года. Срок арендного соглашения истек 31 декабря 2022 года.

В прошедшем сезоне Хаджикадунич провел за «Ростов» 11 матчей и не отметился результативными действиями.