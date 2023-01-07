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Хиддинк: «Не слежу за российским футболом, сейчас его нигде не показывают»

Мария Гусева
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Гус Хиддинк.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк ответил на вопрос, следит ли он за российским футболом.

«Слежу ли я за российским футболом? Нет. После начала СВО его нигде не показывают. Пока это все продолжается, нигде нет возможности посмотреть российский футбол», — цитирует «РБ Спорт» Хиддинка.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Специалист приводил национальную команду к бронзовым медалям Евро-2008. Тогда в полуфинале российская сборная уступила будущему чемпиону Европы — Испании со счетом 0:3.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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