Хиддинк: «Не слежу за российским футболом, сейчас его нигде не показывают»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк ответил на вопрос, следит ли он за российским футболом.

«Слежу ли я за российским футболом? Нет. После начала СВО его нигде не показывают. Пока это все продолжается, нигде нет возможности посмотреть российский футбол», — цитирует «РБ Спорт» Хиддинка.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Специалист приводил национальную команду к бронзовым медалям Евро-2008. Тогда в полуфинале российская сборная уступила будущему чемпиону Европы — Испании со счетом 0:3.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.