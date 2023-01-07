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Сегодня, 12:47

Петржела заявил, что не запрещал бы пиво на стадионах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, должно ли продаваться пиво на футболе в России.

«Если говорить о возвращении пива на российские стадионы, то могу сказать, что пиво принадлежит футболу! Я бы его не запрещал. Фанаты все равно как-то проносят этот напиток на футбол. Но я бы запретил вход пьяным болельщикам, которые напились перед входом на стадион», — приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

Источник: https://metaratings.ru/news/petrzhela-o-prodazhe-piva-na-rossiiskikh-stadionakh-pivo-prinadlezhit-futbolu-ya-by-ego-ne-zapreshal-218239/
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 - : -
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