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Агент защитника «Динамо» Кутицкого ответил на вопрос о будущем футболиста

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Алексей Сафонов, агент защитника «Динамо» Александра Кутицкого, ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Кутицкий будет отдан в аренду?

— Он неплохо выглядит после травмы, а Личка говорит, что он способен закрывать три позиции. Тренер им доволен.

— То есть он останется в клубе?

— На данный момент никто никуда не уходит, — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Кутицкий является воспитанником академии бело-голубых. В прошлом сезоне 22-летний хавбек принял участие в десяти матчах «Динамо» во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
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