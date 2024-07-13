«Зенит» завоевал 30-й трофей в истории клуба

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за OLIMPBET Суперкубка России (4:2).

Для петербуржцев этот трофей стал 30-й в истории клуба. На счету сине-бело-голубых 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Также для «Зенита» это пятая победа в Суперкубке страны подряд.