Новиков: «В прошлом сезоне все поняли, что «Зенит» можно побеждать»
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от старта нового сезона РПЛ. 1-й тур чемпионата России пройдет с 20 по 22 июля.
«Сможет ли кто-то дать бой «Зениту»? Я этого не исключаю, потому что заранее титул отдавать никому нельзя. Это футбол — все может случиться. В прошлом сезоне все решилось в последнем туре, поэтому клубы поняли, что «Зенит» можно побеждать. Посмотрим на первые пять туров, тогда уже будет вырисовываться какая-то картина. Думаю, что все болельщики уже соскучились по РПЛ! Лично я жду старта турнира с большим интересом», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты «Краснодара», а бронзовые награды достались игрокам «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -