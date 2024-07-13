Новиков: «В прошлом сезоне все поняли, что «Зенит» можно побеждать»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от старта нового сезона РПЛ. 1-й тур чемпионата России пройдет с 20 по 22 июля.

«Сможет ли кто-то дать бой «Зениту»? Я этого не исключаю, потому что заранее титул отдавать никому нельзя. Это футбол — все может случиться. В прошлом сезоне все решилось в последнем туре, поэтому клубы поняли, что «Зенит» можно побеждать. Посмотрим на первые пять туров, тогда уже будет вырисовываться какая-то картина. Думаю, что все болельщики уже соскучились по РПЛ! Лично я жду старта турнира с большим интересом», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты «Краснодара», а бронзовые награды достались игрокам «Динамо».